Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Güncelleme:

Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Eskişehir Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende çelenk sunuldu, konuşmalar yapıldı ve dua edildi. Törene çeşitli siyasi ve askeri yetkililer ile ilgililer katıldı.

Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Personel Yarbay Bahadır Aykut konuşma yaptı.

Müftülük görevlilerince dua edildiği törende, Vali Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Aksoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bıraktığı törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Sivrihisar ilçesinde de şehitlik ve Sivrihisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen anma törenlerinde Kaymakam Hüseyin Sayın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Hava Meydan Komutanı Albay İsmail Haldun Maden ile diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Zaferi Eskişehir 18 Mart Tören Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
title