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Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi

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Bilecik'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk bırakıldı ve konuşmalar yapıldı. Törenler, şehitlik ziyareti ve dua ile sona erdi.

Bilecik'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Avcı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türk'ün milli varlığını sürdürmek için vatan millet, istiklal, din, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Türklüğün üstün haysiyet ve onurunun şerefle temsil ederken canlarıyla dünya tarih sayfasına destanlar yazarak ölümsüzleştiler. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bugünde terörle mücadelede pek çok askerimizi, polisimizi, güvenlik kuvvetlerini ve vatandaşımızı şehit verdik. Onlar kahramandı, cesurdu, gerektiğinde canlarını büyük Türk milleti için verdiler. Aziz şehitlerimiz size minnettarız, sizi unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Daha sonra Vali Aygöl, Belediye Başkanı Kaya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu. Jandarma Eğitim Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua edildi.

Şehitlik Defteri'ni imzalayan Aygöl, yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Anadolu'nun sonsuza kadar Türk vatanı olmasını sağlayan, destansı zaferin kahramanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan topraklarını canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ve onuruna erişen şehitleri ve gazileri minnetle yad ettiklerini söyledi.

İl Müftüsü Ali Erhun'un dua ettiği program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince sunulan anma etkinliğiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Çanakkale Zaferi 18 Mart Bilecik Güncel Haberler

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