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KTSO Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ilık, mesajında, zaferin Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak bir örnek olduğunu vurguladı ve Türk milletinin bağımsızlık duygusunu kaybetmediğini belirtti. Ayrıca, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anma sözlerine yer verdi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yüzyıllarca Türk ve dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek her nesle örnek olacağını vurguladı.

Türk milletinin dünyaya karşı nasıl bir millet olduğunu kazandığı zaferlere gösterdiğini belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihi şan ve şerefle dolu kahraman Türk ordusunun ve yüce Türk milletinin 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla kazandığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk Milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir. Şanlı geçmişimizden kuvvet alan bizler, bize emanet edilen vatanımızı canımız pahasına koruyarak gelecek nesillere bırakacağız.

Vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve fedakar Türk milletini minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Çanakkale 18 Mart Güncel Haberler

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