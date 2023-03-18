18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Ödemiş ve Urla'da törenler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Ödemiş ve Urla'da törenler düzenlendi.

Ödemiş Hükümet Meydanındaki tören Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende Muzaffer Kula Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gufran Aydişoğlu bir konuşma yaptı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ile Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı törenin ardından Zungurlu Mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi.

Urla

Urla'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenlere Urla Kaymakamı ve Urla Belediyesi Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban'ın yanı sıra gaziler, şehit yakınları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünden sonra da var olacağını belirterek, "Güvenlik güçlerimiz ve milletimiz tek yürek halinde içeriden ve dışarıdan gelecek her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı mücadele etmeye, dünyada her zaman mazlumdan yana olmaya devam edecektir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.ç" dedi.

Daha sonra Yıldıztepe Şehitliği ve Atatürk Kültür Merkezinde de törenler düzenlendi.