18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan resim sergisi gezildi. Bu sırada Şehit Adil Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Mert Şirin'in piyanoyla icra ettiği "Çanakkale" türküsü beğeni topladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, konuşmasında, programı hazırlayan öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Kaldırım, "Bol bol okuyalım, kendimizi iyi yetiştirelim, geleceğe hazırlayalım. Bizleri yetiştiren anne-babalarımıza ve bu aziz milletimize layık olalım. Bize bu vatanı emanet bırakan Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve bugün andığımız Çanakkale şehitleri ve diğer tüm şehitlerimize layık olalım. Bu bilinçle bu ruhla inşallah geleceğe yürüyelim." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da Çanakkale Zaferi'nin, üzerinde yaşadığı toprakları şüheda kanlarıyla sulayarak kendine "vatan" kılan milletin yazdığı en yüce destanlardan biri olduğun belirtti.

Kirli emellerine ulaşmak isteyen işgal güçlerinin, bundan tam 107 yıl evvel hak ettikleri cevabı en net şekilde aldıklarını dile getiren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bu zafer aynı zamanda, tarihten silinmek istenen bir milletin tüm imkansızlıklara rağmen 'Çanakkale Geçilmez' diyerek vatanını korumak için verdiği mücadelenin şanlı destanıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını büyük bir gurur içerisinde idrak ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

"18 Mart Çanakkale Zaferi" konulu oratoryo sahnelenen programda, il genelinde düzenlenen "Çanakkale Kahramanına Mektup" konulu yarışmanın ödülleri Vali Kaldırım tarafından sahiplerine verildi.