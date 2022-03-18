18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Haberler

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

AA - Galip Kılınç - Güncel
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam eden programda, şiirler okundu, tiyatro gösterisi sunuldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, şehit yakınları ve gaziler, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, STK temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Programdan sonra, şehit öğretmen Sait Korkmaz'ın kabri ziyaret edildi.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Çanakkale Zaferi, Bulanık, 18 mart, Muş, Güncel, Haberler

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