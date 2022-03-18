18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi.

Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulması ile başlayan tören, İlyas Arslan Sinema Salonu'nda, Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programla devam etti.

Törende konuşan Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, vatan sevgisi ve kahramanlığın destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümünü gururla kutlarken şehitleri de saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden program, Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı slayt gösterisiyle sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Erdoğan, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.