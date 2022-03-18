KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı, Kızılcahamam, Beypazarı ve Kahramankazan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın ile protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen programla devam etti.

Kızılcahamam

Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Tören, Kızılcahamam Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programla sona erdi.

Beypazarı

Beypazarı İlçe Müftülüğünün düzenlediği programla sabah namazında Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Yusuf İnce ve Belediye Başkanvekili Osman Karadede anıta çelenk sundu.

Daha sonra şehitliğe geçen protokol üyeleri, burada dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Tören, Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde Beypazarı Ortaokulu tarafından hazırlanan programla devam etti.

Kahramankazan

Kahramankazan Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dua edildi.

Daha sonra Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda hazırlanan programda mehter takımı gösteri sundu.

Tiyatro oyunun sahnelendiği programda, İlçe Müftülüğünce düzenlenen okullar arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.