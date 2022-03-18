HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kurtalan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çanakkale destanı adlı oratoryo, Çanakkale destanı ile ilgili slayt gösterisi, seçme şiirler ve türkülerin seslendirildiği programda, etkinliklerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, İlçe Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluş ve siyasi parti ilçe temsilcileri ile öğrenciler katıldı.