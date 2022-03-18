18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 8 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında, Çanakkale'nin bir milletin var oluş ve yok oluş arasında verdiği destansı mücadelenin adı olduğunu belirtti.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yalnızca geçmişin büyük zaferi değil, geleceğe de ışık tutan en güçlü ilham kaynağı olduğunu belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Türk'ün bağımsızlık mücadelesinin ateşini yakan Çanakkale Zaferi, binlerce vatan evladının bu topraklarda şehadet mertebesine ulaşması ile elde edilmiştir. Bu büyük destanın her satırı insanlık onuru ve şerefle yazılmıştır. Milletimizin bu topraklar için hissettiği sadakat ve aşk, şehitlerimize olan minnetimiz ile birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır. Çünkü atalarımız esir düşmektense şehit düşmeyi tercih eden kahramanlardır. Çanakkale'de vurulup şehit olan atalarımızın bize bıraktığı mirasın bilincindeyiz ve onlardan aldığımız bayrağı asla yere düşürmemeye yeminliyiz. Çanakkale ruhunu mukaddes bir emanet olarak kalplerimizde büyük bir gururla taşıyacak ve bizden sonra gelen nesillere miras bırakacağız."