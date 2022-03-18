18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezindeki programda, Kur'an-ı Kerim ve şiirler okundu, Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Münir Karaloğlu tarafından ödülleri verildi.

Daha sonra tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.