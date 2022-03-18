18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenkler anıta bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kent Müzesi'nde "Çanakkale Destanı" konulu serginin açılışı sonrası Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikler ziyaret edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı sonrası şehit asker ve polislerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua edilmesiyle program son buldu.

Törene Vali Muammer Erol, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.