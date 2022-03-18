18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Haberler

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Keban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

ÇANAKKALE (AA) - Keban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanında Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Atatürk Anıtına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda devam eden programda, günün anlamı ve önemi ile ilgili konuşmayı Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Zeynep Yıldız yaptı.

Öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi, resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Fethiye Atlı, Çanakkale, 15 Temmuz, 18 mart, Güncel, Haberler

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