ÇANAKKALE (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezinin konferans salonunda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Sinevizyon gösterimi ve tiyatro gösterisinin ardından şiirlerin okunmasıyla son bulan programda, şehitlik ve şehit aileleri ziyareti gerçekleştirildi.

İlçede şehitlir için İbadullah Camisinde mevlit okutuldu, gazi ve şehit yakınları için yemek programı düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakam Vekili İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkan Vekili Necdet Ökmen, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.