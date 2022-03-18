PAZARYERİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Pazaryeri'nde kaymakamlık bahçesinde düzenlenen tören, Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe şehitliğine kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada İlçe Müftüsü Şenol Şahin tarafından dua edildi ve anıtlara karanfil bırakıldı.

Belediye Kültür Merkezi salonunda devam eden etkinlikte, Pazaryeri İmam Hatip Ortaokul Müdürü İslam Özkul tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından 18 Mart temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlikte Pazaryeri Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan buğday çorbası ikram edildi.

Törene, daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.

Osmaneli

Osmaneli ilçesindeki tören, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Taha Muhammet Tok tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi'nde devam eden etkinlikte, 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

18 Mart dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.