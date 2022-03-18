18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
ÇANAKKALE (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden törende, Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan etkinlikler sahnelendi.
Törene, Kaymakam Hasan Kurt, 2. Hudut Tugay Komutanı Vekili Albay Saim Tabak, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Hasan Parlak, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.