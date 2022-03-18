18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Haberler

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Saray ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saray ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Adem Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türk bayrağının önemine işaret ederek, "Allah bu şanlı, görkemli ve dünyanın en güzel bayrağını göklerden indirmesin. Biz de bu bayrağa layık olalım." dedi.

Ünal, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Saray Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler okundu ve günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Atatürk Anıtı, Çanakkale, 18 mart, Saray, Güncel, Haberler

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