18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Okulun konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu.
Programa, Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Üstçavuş Mahmut Gökdoğan, Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, şehit aileleri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
AA / Fevzi Dağ - Güncel