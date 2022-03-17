ÇANAKKALE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir zafer olan Çanakkale Zaferi'nin ulus için en büyük gurur günlerinden biri olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destan olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulaklarımıza kazınan vatanın, bayrağın ne kadar değerli olduğunu anlatan 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' sözüdür. Türk milletinin, yenilmezliğini, cesaretini, azmini tüm dünyaya kanıtladığı, Türk milletinin bağımsızlığı için nasıl küllerinden doğabileceğini gösterdiği bu zafer 107 yıldır, bizim rehberimiz olmaya devam etmektedir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki atalarımızın kanlarıyla sulanan bu cennet topraklar daha nice evlatlar yetiştirmeye devam edecektir.

Ülkemizin birlik ve beraberliğine göz diken karanlık güçler, dün olduğu gibi bugün de emellerine asla ulaşamayacaktır. Rengini şehitlerimizin aziz kanından alan Türk bayrağı, sonsuza kadar göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Geçit vermedik, vermeyeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun"

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Çanakkale'nin Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlere hasım olanlara karşı kahraman ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğunu belirtti.

En zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve dirliğini muhafaza için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazır olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"Mayası Çanakkale'yle yoğrulmuş bir milleti sindirecek, yıldıracak ve teslim alacak hiçbir güç yoktur. Bunun en son ispatı, ülkemizi emperyalist sofralara meze yapmayı öngören hainlerin 15 Temmuz 2016'da yaptıkları darbe kalkışmasına bir cevap olarak, milletimizin şehadete koşan kahramanlığıyla bir kere daha güncellenmiştir.

Türk milletinin Çanakkale'deki imtihanı bir daha yaşamamasını diliyorum. Böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 107 yıl önce olduğu gibi bugün de Çanakkale'nin denizini ve toraklarını o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu anlamlı günde yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten İba, "Çanakkale'yi barışın ve ortak acılardan doğan kardeşliğin sembolü olarak görüyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 18 Mart şehitlerimizi, Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede verdiğimiz yüzbinlerce şehidimizi, katledilen milyonlarca masum kardeşimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." diye kaydetti.

CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında Çanakkale'de kazanılan zaferin kurtuluş mücadelesinin habercisi olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin başka bir ulusa boyun eğmeyeceğini gösteren önemli unsur olduğunu aktaran Pekcanlı, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, Türkiye tarihinin olduğu kadar dünya tarihinin de dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. O siperlerin büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale'de koyun koyuna yatan farklı milletlerden pek çok askere 'artık onlar bizim evlatlarımızdır' diyerek sahip çıkması Çanakkale'de bir milletin dünyaya kafa tutmasının ötesinde bir insanlık savaşı verildiğini göstermiştir. 18 Mart 1915'te Çanakkale Zaferini kazandıran ruhla, Türk milletinin gücü, vatanseverliği, fedakarlığı ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancı bir kez daha teyit edilmiştir."

Pekcanlı, vatanı ve milleti için tereddüt etmeden canını feda eden tüm kahraman şehitleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andığını belirtti.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Borsa Meclis Başkanı Fedai Canım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortak yayımlanan mesajda, Türk milletinin vatan topraklarını canı ve kanı pasına koruduğu belirtildi.

Çanakkale Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı 18 Mart'ın aynı zamanda aziz şehitlerin hatırasını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla TBMM tarafından "Şehitleri Anma Günü" olarak kabul ve ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu vesile ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz. Aziz şehitlerimiz, ruhunuz şad olsun." denildi.