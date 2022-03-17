ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Selim Yağcı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci seneidevriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar ile şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Yağcı, şöyle devam etti:

"Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlalar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekun bir mücadeleyle savunacağız. Bugün en büyük örneğini aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş savaşında olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermeyerek göstermiştir.

Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemiz olup, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 hedeflerine doğru adım adım giderken Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan '1915 Çanakkale Köprüsü'nü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz."

Milletvekili Yaşar Tüzün'ün mesajı

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün de yeni yüzyılda daha çok güçlü olmanın gerekliliğini vurgulayarak, Çanakkale'nin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

"Çanakkale geçilmez." diyerek kahramanlık örneği sergileyen şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını aktaran Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

"107 yıl önce dünyanın birçok işgalci gücüne 'dur' diyerek, tarihin sayfalarını adını altın harflerle yazan ecdadımız, dünyanın en büyük güçlerini hayal kırıklığına uğratmayı başarmıştır. Yedi düvele karşı Çanakkale geçilmez destanını yazan kahraman ecdadımız bizler için aynı zamanda karanlığa karşı yakılmış bir meşaleyi emanet ettiler. Çanakkale Zaferi aynı zamanda vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başaracağının kanıtıdır. Bizler, 18 Mart'ı, Mustafa Kemal'in önderliğinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle bağımsız, barışçı yeni Türk Devleti'nin ilk temellerinin savaş meydanlarında atıldığı gün olarak biliyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda ecdadımızın bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde koruyacağız."