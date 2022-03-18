18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 107. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerle kutlandı

ÇANAKKALE (Bültenler) - Asri mezarlıktaki tören çelenk sunumuyla başladı. Akabinde saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, Piyade Yüzbaşı Çağatay Koçer tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Ardından Vali Davut Gül tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Devamında şehit mezarları tek tek gezilerek karanfiller bırakılarak, şehit ailelerine taziyelerde bulunuldu.

Programında devamında Yeşilkent mezarlığına geçilerek burada Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Akabinde Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program ile devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Sinevizyon gösterimi yapılarak, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiiri okundu. Ardından Şehit Cuma Akalın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırlamış olduğu Çanakkale'deki Gaziantepli kahramanlar adlı oratoryum ve Çanakkale türküleri korosu seslendirildi.

Program Vali Davut Gül ve protokol üyeleri ile öğrencilerin sahnede fotoğraf çekimi ile sonlandı.

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