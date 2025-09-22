18 İlde Siber Suç Operasyonu: 55 Kişi Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda çocuk müstehcenliği, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve hırsızlık gibi suçlara karışan 55 kişinin tutuklandığını, 341 milyon TL'lik mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya şunları kaydetti:

"18 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konuldu.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin, biz gereğini yapalım."