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18 İlde Siber Suç Operasyonu: 102 Şüpheli Yakalandı

18 İlde Siber Suç Operasyonu: 102 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını ve 64'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 şüphelinin yakalandığını, 64'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 18 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

Şüpheliler hakkında, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Müstehcenlik' ve 'Bilişim sistemine girme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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