18 İlde DEAŞ Operasyonları: 39 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 39 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini belirtti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."