18 İl'de DEAŞ Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı

18 İl'de DEAŞ Operasyonu: 39 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 18 ilde düzenlenen jandarma operasyonlarında 39 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Son 2 haftada Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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