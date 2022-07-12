18 BİN TATİLCİ BAYRAMDA TEMA PARKI TERCİH ETTİ

TURİZM kenti Antalya'da Kurban Bayramı'nın son gününde de yoğunluk dikkati çekti. Kentin en büyük tema parkı bayramda 1 günde 18 bin tatilciyi ağırladı.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü turizm kenti Antalya'da yoğunluk dikkati çekti. Kentin ana arterlerindeki araç yoğunluğunun zaman zaman trafikte sıkışıklığa neden olduğu gözlenirken plajlar ve su parkları sıcak havadan bunalanların uğrak yeri oldu. Konyaaltı Plajı'na gelen tatilciler 35 dereceyi gören sıcak havada denize girerek serinlemeyi tercih etti. Serik ilçesi Belek bölgesinde kentin en büyük tema parkı da tatilcilerden yoğun ilgi gördü. 500 bin metrekarelik alanda alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve tema parkı bünyesinde barındıran tesis, Kurban Bayramı'nda yalnızca 1 günde 18 bin tatilciyi ağırladı. Yüzde 60'ının Türklerden oluştuğu 6 bin tatilci tema parkta eğlenceli vakit geçirirken, su şovları, gösteriler ve dalga havuzu çocukların ve tatilcilerin en çok vakit geçirdiği alan oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel