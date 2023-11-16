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18 aracın lastiklerini kesen şüpheli: Sarhoştum, hatırlamıyorum (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBESTEskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kestiği tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Celalettin A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kestiği tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Celalettin A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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