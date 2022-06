179 TL değerindeki God of War ücretsiz oluyor! - Haberler

Playstation Plus için Haziran oyunları sızdırıldı. PS Plus kütüphanesine üç yeni oyunun ekleneceği ortaya çıktı. Bu oyunlar arasında aksiyon-macera türünün dev yapımı God Of War'ın bulunması dikkatleri çekmiş durumda. Ücretsiz God of War nasıl alınır?

PS Plus Haziran 2022 oyunları belli oldu

Dealabs'ta yer alan yeni bir rapora göre, PlayStation Plus Haziran 2022 oyunları internete düşmüş olabilir. Xbox Game Pass rakibi PS Plus hizmetine geçmeden önce eski kütüphanesini son kez yenileyen Sony, üç farklı oyun sunacak. Bu yapımlar God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker ve Nickelodeon All-Star Brawl olacak.

Bu oyunlar henüz onaylanmamış olmasına rağmen, Dealabs'ın daha önce birçok kez başarılı iddialarda bulunduğu biliniyor. Bu yüzden God of War'ın Haziran ayına damgasını vuracağını söylemek mümkün. PS Plus kütüphanesi her ayın ilk Salı günü yenileniyor. Yani bu oyunları 7 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar alabilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Sony, yeni PS Plus katmanını Haziran ayında açacak. Şirketin geçtiğimiz ay duyurduğu PlayStation Plus, daha önceki PS Plus ve PS Now hizmetlerini birleştiren üç farklı abonelik türü (Essential, Extra ve Premium) sunuyor. Bundan dolayı yeni hizmetin God of War ile başlaması şaşırtıcı değil.

God of War kadar büyük etki yaratmasa da, iki diğer oyunun dikkat çektiğini belirtelim. Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Naruto karakterleri arasında 4v4 dövüşler yapmanıza izin veren popüler bir anime oyunudur.

Nickelodeon All-Star Brawl ise Rugrats, CatDog, Garfield ve SpongeBob gibi meşhur karakterleri içeren bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç oyun 7 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar indirmeye açık olacak.

Yeni PlayStation Plus Türkiye fiyatları ne kadar?

PS Plus Essential: 40 TL / 1 ay – 100 TL / 3 ay – 240 TL / 12 ay

PS Plus Extra: 60 TL / 1 ay – 165 TL / 3 ay – 400 TL / 12 ay

PS Plus Deluxe: 70 TL / 1 ay, 190 TL / 3 ay, 460 TL / 12 ay

Siz PS Plus Haziran 2022 oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

