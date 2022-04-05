177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi - Haberler

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177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdiERZURUM Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce Emniyet teşkilatının kuruluşunun 177. Yıldönümü anısına hazırlanan klip hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi.

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

ERZURUM Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce Emniyet teşkilatının kuruluşunun 177. Yıldönümü anısına hazırlanan klip hem duygulandırdı hem de hüzünlendirdi.

Tarihi Erzurum tabyaları, Nene Hatun, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, polis uygulamaları ile operasyon görüntülerinin yer aldığı çalışmada şehit ziyaretleri ve törenleri gururu ve hüznü birleştirdi. Toplum Destekli uygulamalarla halkı bilinçlendirmeye yönelik yapılan çalışmaların yer aldığı klipte polisin zor şartlar altında yaptığı operasyonel çalışmalara da yer verildi.

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

177. yıl klibi hem gururlandırdı hem hüzünlendirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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