176. saatte 3 kişi için zamanla yarış! Kahramanmaraş'tan canlı aktarıyoruz

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zamana karşı yarış devam ediyor. Depremin 8. gününde 176. saatte enkaz altındaki 3 kişiyle temas kuruldu. Ekiplerin kurtarma çalışmaları saatlerdir sürerken; şahısların anne, anneanne ve bir bebek olduğu düşünülüyor.