176. saatte 3 kişi için zamanla yarış! Kahramanmaraş'tan canlı aktarıyoruz
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10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zamana karşı yarış devam ediyor. Depremin 8. gününde 176. saatte enkaz altındaki 3 kişiyle temas kuruldu. Ekiplerin kurtarma çalışmaları saatlerdir sürerken; şahısların anne, anneanne ve bir bebek olduğu düşünülüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 8 gün geçti. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürerken, gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmiş durumda.
176. SAATTE KURTULUŞ UMUDU
Son olarak Kahramanmaraş'ta depremin 8. gününde 173. saatte enkaz altındaki 3 kişiyle temas kuruldu. Şahısların anne, anneanne ve bir bebek olduğu düşünülüyor. Ekiplerin hummalı çalışması, 176. saate girilirken halen devam ediyor.
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