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176. saatte 3 kişi için zamanla yarış! Kahramanmaraş'tan canlı aktarıyoruz

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10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta zamana karşı yarış devam ediyor. Depremin 8. gününde 176. saatte enkaz altındaki 3 kişiyle temas kuruldu. Ekiplerin kurtarma çalışmaları saatlerdir sürerken; şahısların anne, anneanne ve bir bebek olduğu düşünülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 8 gün geçti. Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları sürerken, gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmiş durumda.

176. SAATTE KURTULUŞ UMUDU

Son olarak Kahramanmaraş'ta depremin 8. gününde 173. saatte enkaz altındaki 3 kişiyle temas kuruldu. Şahısların anne, anneanne ve bir bebek olduğu düşünülüyor. Ekiplerin hummalı çalışması, 176. saate girilirken halen devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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