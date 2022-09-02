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173 METRELİK GEMİNİN SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

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İSTANBUL Boğazı'nda, 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Boğazı'nda, 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisinin kıyıya doğru sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda, Ukrayna'dan İstanbul'a gelirken dümeni kilitlenen 173 metre boyundaki Lady Zehma adlı kargo gemisi, Bebek Sahili'ne 40 metre kala karaya oturdu. Geminin sürüklendiği ve demir attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük paniğe neden olan kaza sonrası olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken, Boğaz trafiği de geçici olarak askıya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna Bebek Güncel Haberler

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