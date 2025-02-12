17 Yıldır Aranan Zanlı Edremit'te Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıldır aranan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edremit Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması", "Askeri ceza kanuna muhalefet" ve "Basın yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan S.Ş.K'nin (41) Avcılar Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan S.Ş.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.