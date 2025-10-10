Haberler

17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Büyükçekmece'de Yakalandı


Gaziantep'te işlediği suçlardan dolayı 17 yıl hapis cezası bulunan Engin Ö., 8 yıl sonra Büyükçekmece'deki saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Gaziantep'te 'hükümlü veya tutuklunun firarı' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 aranması bulunan ve 10 Eylül 2017'den bu yana aranan Engin Ö. takibe alındı. Büyükçekmece'de bir evde saklandığı belirlenen Engin Ö, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
