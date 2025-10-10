17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Büyükçekmece'de Yakalandı

Haberler

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan Engin Ö., Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te işlediği çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan hükümlü, Büyükçekmece'de yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Gaziantep'te "hükümlü veya tutuklunun firarı" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 aranması bulunan ve 10 Eylül 2017'den bu yana aranan Engin Ö. takibe alındı.

Büyükçekmece'de bir evde saklandığı belirlenen Engin Ö, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
