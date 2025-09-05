17 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı
Balıkesir'de, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü V.E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlünün Aksaray, Batman ve Mardin adli makamlarınca 23 ayrı yakalama emri bulunuyordu.
Balıkesir'de hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firari hükümlü V.E'i düzenlediği operasyonla yakaladı.
Aksaray, Batman ve Mardin adli makamlarınca çeşitli suçlardan 23 ayrı yakalama emri bulunan V.E, işlemlerin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel