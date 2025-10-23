17 Yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılanıyor

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklu suça sürüklenen çocuk C.G'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya suça sürüklenen çocuk C.G. (16) ile tarafların avukatları katıldı.

Kapalı görülen duruşmada, C.G. tahliye talebinde bulunurken, maktul Sofioğlu'nun ağabeyi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, C.G'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası, taksirle işlenen suç nedeniyle TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta, yolun karşısında geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu, C.G'nin kullandığı 21 AGP 252 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.