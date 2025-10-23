Haberler

17 Yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun Ölümüne Neden Olan Ehliyetsiz Sürücü Yargılanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybetmesine sebep olan 16 yaşındaki C.G.'nin yargılanmasına devam edildi. C.G., 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla, 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya.

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun öldüğü trafik kazasına ilişkin ehliyetsiz sürücü tutuklu suça sürüklenen çocuk C.G'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya suça sürüklenen çocuk C.G. (16) ile tarafların avukatları katıldı.

Kapalı görülen duruşmada, C.G. tahliye talebinde bulunurken, maktul Sofioğlu'nun ağabeyi ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, C.G'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası, taksirle işlenen suç nedeniyle TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta, yolun karşısında geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu, C.G'nin kullandığı 21 AGP 252 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Turnayı yine gözünden vurdu
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.