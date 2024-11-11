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17 Yaşındaki Genç Annesini Bıçaklayarak Öldürdü, 4 Kişiyi Yaraladı

17 Yaşındaki Genç Annesini Bıçaklayarak Öldürdü, 4 Kişiyi Yaraladı
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Tekirdağ'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen 17 yaşındaki A.Ç, annesi N.Ç'yi bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaraladı. Olay sonrası tutuklanan genç, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da annesini bıçakla öldürüp, 4 yakınını yaralayan 17 yaşındaki genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi N.Ç. ve babası M.Ç'yi, ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde anne N.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçedeki Hasan Orhan Ortaokulunun müdürü olduğu öğrenilen anne N.Ç'nin cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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