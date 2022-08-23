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17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu

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17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu

SAKARYA'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

SAKARYA'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı. Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Hasan Efe AFAD Güncel Haberler

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