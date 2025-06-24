17. Uluslararası İzcilik Yaz Kampı Ohri'de Başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası İzcilik Yaz Kampı, açılış programıyla başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kuzey Makedonya merkezli Kalkan İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen yaz kampının açılışına ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türkiye ve Balkan ülkelerinden yüzlerce izci katıldı.

Türkiye ve Balkan ülkelerinin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, izci gruplarının temsilcileri kendilerini tanıtarak dünyada savaşların bitmesi ve barış temennisinde bulundu.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, burada yaptığı konuşmada, kendilerine güvenerek çocuklarını izcilik kampına gönderen ebeveynlere teşekkür etti.

Subaşı ayrıca dünyada barışın hakim olmasını dilediğini ifade etti.

Öte yandan, başta Anadolu Ajansı (AA) olmak üzere 17. Uluslararası İzcilik Yaz Kampı'na katılım ve destek sağlayan kurum ve kuruluşlara Kalkan İzcilik Kulübü tarafından plaket takdim edildi.

Program kapsamında, Kuzey Makedonya merkezli Yeni Hayat Derneği Folklor Kulübü de geleneksel halk oyunları gösterisi sundu.

Başta Türkiye olmak üzere Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 300 izcinin katıldığı kamp 26 Haziran'da sona erecek.