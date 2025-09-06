17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Çubuk Belediyesince düzenlenen ve 4 Eylül'de başlayan festivalde, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, stantları gezerek esnafla sohbet etti.

Yemek stantlarında döner kesen Kaymakam Bakır ve Demirbaş, festivale yoğun katılımın esnafın yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Festival alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler, Çubuk'un turşularını ve yöresel ürünlerini tatma fırsatı buldu.

Esnaf Furkan Kaplan, "Salatalık ve lahana turşusuna talep çok fazla. Bunun yanında ejder meyvesi, ananas, avokado gibi farklı çeşitlerimiz de var. Herkesi standımıza bekliyoruz." dedi.

İlk kez festivale katılan ziyaretçilerden Fatma Fidan ise festivalin çok güzel geçtiğini, çeşit çeşit turşuları ve yöresel ürünleri görmenin keyifli olduğunu anlattı.

Festival kapsamında sanatçıların sahne aldığı konserler her akşam devam ediyor.

Festivalde sahne alan sanatçı Alişan, konser öncesinde vatandaşlarla birlikte turşu kurdu, sanatçı Hande Ünsal da turşu temalı pastayı kesti.

Festival, yarın sona erecek.