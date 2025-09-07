17. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali" son gününde de yoğun katılımla devam etti.

Dört gündür süren festivalde özellikle turşu stantları ve yeme içme bölümlerinde oluşan yoğunluktan esnaf memnun kaldı. Festival boyunca ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, Çubuk'un ünlü turşusunun yanı sıra yöresel lezzetlere de ilgi gösterdi, satış alanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Turşu üreticisi Samet Kibar, AA muhabirine, festival süresince yaşanan yoğunluktan memnun kaldıklarını dile getirerek, "Her taraftan müşteriler geliyor, en çok talep gören yine Çubuk salatalığı. Satışlarımız çok yoğun." diye konuştu.

Yeme içme alanında hizmet veren esnaf Hülya Elma da "Her sene olduğu gibi bu yıl da bomba gibiyiz. Çubuk'un gözlemesinden mantısına, homaçasından (et yemeği) tandır böreğine kadar tüm yöresel lezzetleri tanıtıyoruz. Talep o kadar çok ki, 20 kişi çalışmamıza rağmen yetiştirmekte zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Üç yıldır festivale katılan esnaf Çiğdem Soba ise ücretsiz çay, kahve ve soğuk içecek ikram ederek misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Turşucu satıcısı Ubidiye Benli, "Yağmur altında bile yoğunluk var. İnsan dolu bir gün geçiriyoruz. Alan da memnun, satan da memnun." ifadelerini kullandı.

Yemek yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Bu gece saatlerinde sona erecek festivalde düzenlenen yemek yarışmalarında da renkli anlar yaşandı.

Minik şeflerin de katıldığı yarışmalarda, çorbalar kategorisinde Ayfer Yalçın, tatlıda Akkız Tabaklı, tencere yemeklerinde Rukiye Kuşçu, homaça yemeğinde Gözde Kayahan, hamur işlerinde Cevriye Erol birinci oldu.

Kazananlara ödülleri, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz tarafından verildi.

"Çubuk turşusu bizim için sadece bir lezzet değil"

Demirbaş, festivalin geçmiş yıllara göre çok daha yoğun katılımla geçtiğini belirterek, "İlçeye geliş ve gidişlerde trafik durma noktasına geldi. Çubuk turşusu bizim için sadece bir lezzet değil, aynı zamanda yeşil altın. Ekonomimizin en önemli değerlerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalde sahne alan sanatçı Sefo'ya 75 kilogram Çubuk turşusu hediye ettiklerini aktaran Demirbaş, "Turşumuz dünyaca ünlü ve coğrafi işaret tescilli. Yeşil altın değerinde bir ürün." dedi.