17 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler

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17 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda 17 ruhsatsız tabancayla yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda 17 ruhsatsız tabancayla yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı şüphelilerin kente ruhsatsız tabanca getirip, satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler U.A., M.F.B. ve A.H.'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

17 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

17 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

17 RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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