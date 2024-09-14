FETÖ'ye Yönelik KISKAÇ-27 Operasyonunda 39 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik olarak 17 ilde düzenlenen KISKAÇ-27 operasyonlarında 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, terör örgütünün faaliyetlerine karşı yürütülen etkili mücadele kapsamında gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin bu konudaki kararlılığını vurguladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 17 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-27' operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel