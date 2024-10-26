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17 İl'de PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonu: 55 Terörist Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından gerçekleştirilen 'GÜRZ-22' operasyonunda 55 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar 17 ilde düzenlendi ve teröristler örgüt içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları belirlenmişti.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütüne yönelik yapılan "GÜRZ-22" operasyonunda 55 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'GÜRZ-22' operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

17 İl'de PKK/KCK-PYD/YPG Operasyonu: 55 Terörist Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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