Üye Girişi
Haberler

17 İl'de 54 Kişiyi Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

17 İl'de 54 Kişiyi Dolandıran Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, araç camı alacak olan kişilerden kapora toplayarak dolandırıcılık yapan Ü.C. Kocaeli’de yakalandı. Toplamda 753 bin 211 lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen zanlı, tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan ve 17 ilde 54 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklandı.

Ü.C'nin araç camı almak isteyen kişilerden kapora ya da ürün bedelinin tamamını alarak ürünlerini göndermediği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin çalışması sonucu şüpheli Ü.C, Kocaeli'de yakalandı.

Kastamonu'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının 17 ilde 54 kişiyi toplam 753 bin 211 lira dolandırdığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt Mitingi'ne kimler katıldı? Sema Bekmez kimdir? Murat Göğe Bakan eski eşi Sema Bekmez neden öldü, kanserden mi öldü? Murat Göğebakan ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi, kanser miydi? Murat Göğebakan kaç yaşında öldü? Murat Göğebakan öldü mü, yaşıyor mu? Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı kim oynuyor? Murat Göğebakan mezarı nerede? Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan hayatı ve biyografisi! Murat Göğebakan çocuğu var mı, evli miydi? Doğan Deniz Yiğit kimdir, hangi takımlarda oynadı? Doğan Deniz Yiğit Sema Bekmez olayı nedir? 1 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.