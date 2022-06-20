17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede karne sürprizi - Haberler

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17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede karne sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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17 günlük yaşam savaşını kazanan İkranur'a hastanede karne sürprizi

KAYSERİ'de, duvardan düşerek iç kanama geçiren ve yoğun bakımdaki 17 günlük yaşam mücadelesini kazanan ortaokul öğrencisi İkranur Yücel'e (11), karnesi tedavi gördüğü hastanede verildi.

KAYSERİ'de, duvardan düşerek iç kanama geçiren ve yoğun bakımdaki 17 günlük yaşam mücadelesini kazanan ortaokul öğrencisi İkranur Yücel'e (11), karnesi tedavi gördüğü hastanede verildi.

İbrahim Tennuri Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İkranur Yücel, 2 Haziran'da oyun oynadığı sırada duvardan düşerek yaralandı. İç kanama geçiren İkranur Yücel, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel, yoğun bakımda 17 gün süren tedavisinin ardından 2 gün önce normal servise alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, tedavisi süren İkranur Yücel'i hastanede ziyaret ederek, karnesini verdi. İkranur Yücel'e sürpriz yaptıklarını belirten Teltik, "İkranur karaciğer rahatsızlığından dolayı 17 gün yoğun bakım ünitesinde yattı. Şu anda çok şükür sağlığına kavuştu. Hastanede kendine geldikten sonra karnesini sormuş. Hep birlikte karnesini getirdik. Kendisine sürpriz yapmak istedik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz" diye konuştu.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu ise, İkranur'un sağlığının iyiye gittiğini belirterek, takdir belgesi alan öğrenciye başarılar diledi.

İkranur Yücel de, "Karnemi aldığım için çok mutluyum. Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ederim. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Erciyes Güncel Haberler

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