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17. Contemporary Istanbul sona erdi

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17. Contemporary Istanbul sona erdi

Farklı bölümlerde 22 ülkeden, 65 çağdaş sanat galerisi ile sanat inisiyatifinin çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduğu 17. Contemporary Istanbul (CI) sona erdi.

Farklı bölümlerde 22 ülkeden, 65 çağdaş sanat galerisi ile sanat inisiyatifinin çağdaş sanat örneklerini ziyaretçilerin beğenisine sunduğu 17. Contemporary Istanbul (CI) sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren fuarı 48 bin kişi gezdi.

Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda, sanatseverler ve sektör profesyonellerinin yanı sıra siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından misafirler ağırlandı.

Galerilerin uluslararası koleksiyonerlerle bir araya geldiği fuara, İsviçre, Brezilya, Kanada, ABD, Fransa, Almanya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden koleksiyonerler de katıldı.???????

Kaynak: AA / Salih Şeref - Güncel

İstanbul Türkiye Güncel Haberler

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