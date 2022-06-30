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17. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

Haberler.com - Bilsay Özer - Güncel
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17. Avrupa Kalite Zirvesi Londra'da gerçekleşti

İstanbul, Brüksel, Frankfurt, Saraybosna, Belgrad, Paris ve Amsterdam gibi başkentlerde gerçekleşen 'Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi'nin 17'ncisi Londra'da, sanat, siyaset ve iş dünyasının saygın isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Öte yandan zirve, 'Lobin International' tarafından 29 Haziran tarihinde düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü salonunda düzenlenen zirvede ilk olarak Lobin International Başkanı Fahri Ustaoğlu konuştu. Ustaoğlu konuşmasında "Kalıcı barışın tek yolu vardır o da savaşa hazır olmaktır. Türkiye savunma sanayindeki gelişmeleriyle coğrafyamızdaki barışın teminatıdır. Türkiye teknoloji yatırımlarıyla son dönemdeki oyun kuruculardan biri olacaktır"ifadelerini kullandı.

"UMARIM BUNDAN SONRAKİ 100 YILA KENDİMİZ ETKİ EDERİZ"

Fahri Ustaoğlu sonrası, sahneye İmece Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, çıktı. Başkan konuşmasında "Türkiye ile İngiltere'nin geçmişe dayalı siyasal , sosyal ilişkileri var. İngiltere , Türkiye'nin son 100 yılına etki etmiş bir ülke Umarım bundan sonraki 100 yıla kendimiz etki ederiz" dedi.

"SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak zirvede konuşan kişi Neo Resonans direktörü Dr. Emre Toker oldu. Toker "Bağımlılığa sebep olan hastalıkları radyo dalgalarıyla tedavi eden bir sistem geliştirdik. Hastalarımızın dualarını almak bizim için önemli . Bu geliştirdiğimiz sistemi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. şeklinde konuştu.

Öte yandan zirveye;

Mustafa Karali , Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Boyraz , THY Hukuk Müşaviri

Deniz Aydemir , Solid Security Yönetim Kurulu Üyesi

Meta Bozkuş , Yapımcı , Yönetmen

Nusret Çağlar,CGL Cargocare Yönetim Kurulu Başkanı

Poyraz Veysal Çadır , Radyo Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı

Taceddin Özcan , Paragons Yönetim Kurulu Başkanı

ve Fehim Ustaoğlu katılanlar arasındaydı. Zirvesi sonrası akşam yemeği için Paragon Restauranta geçildi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

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