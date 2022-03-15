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168 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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168 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kardan adeta kayboldu.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 168 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kardan adeta kayboldu.

Yaklaşık bir haftadır yağan kar ve olumsuz hava koşulları, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 168 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bu kış yağan karın kalınlığının toplam 8 metre 54 santimetre olduğu bildirildi.

(Vahit Olcay/ İHA)

168 köy yolu ulaşıma kapandı

168 köy yolu ulaşıma kapandı

168 köy yolu ulaşıma kapandı

168 köy yolu ulaşıma kapandı

168 köy yolu ulaşıma kapandı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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