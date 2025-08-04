16 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Güven A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.

Ekipler kimlik kontrolü yaptığı kişinin, Adana ve Antalya'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin lira para cezasıyla aranan Güven A. olduğunu tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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